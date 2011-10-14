9月の米小売売上高は＋1.1％、自動車を除く売上高＋0.6％＝商務省

［１４日 ロイター］ 米商務省が発表した小売売上高統計は以下のとおり。
（季節調整後、前月比、％）
9月 8月 8月速報 前年9月比
小売売上高 1.1 0.3 0.0 7.9
自動車を除く 0.6 0.5 0.1 7.8
自動車・部品 3.6 -0.8 -0.3 8.5
乗用車・小型トラック等 4.0 -1.1 -0.3 8.8
家具・家財道具 1.1 0.7 -0.2 3.2
電子製品・機器 0.2 0.3 0.5 0.0
建設資材・庭用設備 -0.1 1.2 0.2 6.5
食品・飲料 -0.2 0.4 0.3 5.5
食料雑貨店 -0.3 0.4 0.5 5.8
医療・パーソナルケア 0.3 0.6 0.2 4.4
ガソリンスタンド 1.2 0.8 0.3 20.3
衣料・装身具 1.3 -0.4 -0.7 7.6
スポーツ用品・趣味関連 -0.3 2.2 2.4 5.7
総合小売店 0.7 0.0 0.1 4.5
大規模小売店 1.1 -0.5 -0.3 1.0
その他小売店 0.9 0.3 -2.2 7.9
無店舗小売 0.7 0.8 0.5 10.1
飲食業 1.2 0.4 -0.3 6.9
自動車・ガソリン・
建設資材を除く売上高* 0.6 0.4 0.1 6.0
（１０億ドル）
9月 8月 8月速報 前年9月比
小売売上高 395.47 391.04 389.50 366.37
自動車を除く 326.68 324.67 323.12 302.97
自動車・部品 68.79 66.37 66.38 63.40
乗用車・小型トラック等 61.85 59.48 59.68 60.13
家具・家財道具 7.57 7.49 7.39 7.34
電子製品・機器 8.43 8.42 8.45 8.43
建設資材・庭用設備 25.22 25.23 25.02 23.67
食品・飲料 51.63 51.75 51.81 48.93
食料雑貨店 46.30 46.46 46.55 43.77
医療・パーソナルケア 23.18 23.12 22.97 22.21
ガソリンスタンド 45.68 45.12 44.86 37.98
衣料・装身具 19.12 18.88 18.79 17.77
スポーツ用品・趣味関連 7.46 7.49 7.51 7.06
総合小売店 53.20 52.81 52.80 50.90
大規模小売店 15.49 15.32 15.32 15.34
その他小売店 10.38 10.29 10.02 9.62
無店舗小売 33.16 32.94 32.84 30.11
飲食業 41.65 41.13 40.67 38.97
自動車・ガソリン・
建設資材を除く売上高* 255.78 254.31 253.24 241.33
* ロイターによる算出
エコノミスト予想（ロイター調査）
小売売上高 + 0.7 pct
自動車を除く + 0.3 pct
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