訂正（発表者側の申し出）：ホクト<1379.T>：12年3月期 第1四半期連結、当期赤字転落1.47億円、12年3月予想55.80億円の黒字

［東京 １０日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 中間期予想 12年3月期予想
売上高 （百万円） 10,223 10,540 21,800 53,300
(-3.0%) (+15.7%)
営業利益（百万円） 124 975 580 9,200
(-87.2%) (+138.3%)
経常利益（百万円） 35 725 580 9,300
(-95.2%) (+51.6%)
当期利益（百万円） △147 341 350 5,580
(+95.0%)
１株利益 （円） △4.46 10.35 10.49 167.27
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