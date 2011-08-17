訂正：ガイアＨＤ<3727.T>：中間連結、11年6月当期赤字転落1.60億円、11年12月予想82.3％減5900万円の黒字

訂正：８月１１日に配信した決算記事の社名を訂正しました。
［東京 １１日 ロイター］
2011年6月中間期(2011年1月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
11年6月中間期 10年6月中間期11年12月期予想 10年12月期実績
売上高 （百万円） 4,492 4,479 10,885
(+0.3%) (+173.4%) (+15.2%)
営業利益（百万円） 45 △54 413
(+95.7%)
経常利益（百万円） 22 △61 380
(+133.1%)
当期利益（百万円） △160 171 59
(-82.3%)
１株利益 （円） △1,583.12 1,689.31 582.22
希薄後ＥＰＳ（円） 1,685.62
１株年間配当（円） 0.00 0.00
１株Q2配当 （円） 0.00 0.00
１株Q4配当 （円） 0.00 0.00
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