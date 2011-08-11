訂正（発表者側の申し出）：イトーヨーギョー<5287.OS>：12年3月期 第1四半期単体、当期赤字幅拡大4600万円、12年3月予想3600万円の黒字

［東京 １１日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 中間期予想 12年3月期予想
売上高 （百万円） 410 491 972 2,240
(-16.5%) (-4.8%)
営業利益（百万円） △43 △20 △34 36
経常利益（百万円） △45 △18 △34 36
当期利益（百万円） △46 △15 △34 36
１株利益 （円） △15.48 △5.30 △11.39 12.06
*1Qと3Qに配当がない場合、2Qと4Qはそれぞれ中間配と期末配となります。
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