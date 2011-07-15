訂正（発表者側の申し出）：ゲンダイエージェン<2411.OS>：連結、11年3月当期23.1％減8.64億円、12年3月予想53.7％減4億円

［東京 １５日 ロイター］
2011年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比
11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想
売上高 （百万円） 19,135 20,550 14,600 6,400
(-6.9%) (+3.0%) (-23.7%) (-36.0%)
営業利益（百万円） 1,679 2,352 707 108
(-28.6%) (-5.7%) (-57.9%) (-88.9%)
経常利益（百万円） 1,683 2,356 700 100
(-28.6%) (-4.2%) (-58.4%) (-89.8%)
当期利益（百万円） 864 1,123 400 60
(-23.1%) (-7.1%) (-53.7%) (-88.8%)
１株利益 （円） 9,247.41 11,157.67 4,301.08 645.16
１株年間配当（円） 5,500.00 5,500.00 2,000.00
１株Q2配当 （円） 2,700.00 2,700.00 0.00
１株Q4配当 （円） 2,800.00 2,800.00 2,000.00
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