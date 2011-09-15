再送：新規上場企業の横顔：シンバイオ製薬（10月20日ジャスダック上場）

＊表記を修正して再送します。
［東京 １５日 ロイター］ １０月２０日にジャスダック上場予定の
「シンバイオ製薬」 4582.OS の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 東京都港区新橋
≪事業内容≫
特定疾病領域（がん・血液・自己免疫疾患）における医薬品の開発及び商業化
≪代表者≫ 代表取締役社長：吉田 文紀
≪資本金≫ 47億1,085万円
≪発行済株式数≫ 111,737株（2010年12月31日現在）
≪従業員数≫ 68名（2011年 8月31日現在）
≪業績≫
2010年12月期 2009年12月期
売上高(千円) 1,449,972 1,191,127
経常利益(千円) ─638,375 ─214,072
当期利益(千円) ─642,307 ─217,872
１株当たり当期利益(円) ─5,933.47 ─3,252.84
１株当たり純資産利益(円) 36,541.74 40,275.39
≪総資産≫ （千円） 4,262,783（2010年12月期）
≪株主資本≫ （千円） 4,083,064（ 同 ）
≪株主≫
所有比率(％) 所有株式数(株)
吉田 文紀 22.65(4.59) 3,800,000(770,000)
Ｃｅｐｈａｌｏｎ 15.43 2,589,000
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 13.76 2,308,800
エーザイ 4.97 833,400
早稲田１号投資事業有限責任組合 4.08 684,000
早稲田グローバル１号投資事業
有限責任組合 2.98 500,000
ＮＩＦＳＭＢＣ Ｖ２００６Ｓ ３投資事業
有限責任組合 1.80 301,700
ＴＮＰオンザロード１号投資事業責任組合 1.51 254,000
ジャフコＶ２ーＷ投資事業有限責任組合 1.37 230,500
第一三共 1.19 200,000
≪株主名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人
≪仮条件決定日≫ ２０１１年９月２９日
≪需要予測期間≫ ２０１１年１０月３日から１０月７日
≪公開価格決定日≫ ２０１１年１０月１１日
≪申込期間≫ ２０１１年１０月１２日から１０月１７日
(以上、2011年 9月14日現在)
＊ 新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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