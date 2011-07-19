20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ラクオリア創薬4579.OS 大阪ジャスダック 公開価格1600円
０８：５０ 日銀主要銀行貸出動向アンケート
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 山口日銀副総裁が松本市で講演
１１：１５ 日本マクドナルド 店舗戦略について原田社長会見
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）
１３：０５ 鉄連会長定例会見
１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見
１４：００ ５月景気動向指数ＣＩ確報値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１４：３０ ６月粗鋼生産速報（鉄連）
１４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁が松本市で記者会見
１６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
１８：４５─１９：４５ 細野原発事故担当相会見、相澤東電副社長が同席（日本外国特派員協会）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
＜主な企業決算＞
20 Jul Q2 Intel Corp (INTC.O)
20 Jul Q2 American Express Co (AXP.N)
（東京 ２０日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文