20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。

＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

新規上場 ラクオリア創薬4579.OS 大阪ジャスダック 公開価格1600円

０８：５０ 日銀主要銀行貸出動向アンケート

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 山口日銀副総裁が松本市で講演

１１：１５ 日本マクドナルド 店舗戦略について原田社長会見

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１３：０５ 鉄連会長定例会見

１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見

１４：００ ５月景気動向指数ＣＩ確報値（内閣府）[JPCIIN=ECI]

１４：３０ ６月粗鋼生産速報（鉄連）

１４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁が松本市で記者会見

１６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）

１８：４５─１９：４５ 細野原発事故担当相会見、相澤東電副社長が同席（日本外国特派員協会）

＝＝海外経済・指標関係＝＝

（日本時間はＧＭＴプラス９時間）

０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]

０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録

１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]

１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]

ブラジル中銀金融政策会合（最終日）

＜主な企業決算＞

20 Jul Q2 Intel Corp (INTC.O)

20 Jul Q2 American Express Co (AXP.N)

（東京 ２０日 ロイター）