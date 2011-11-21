訂正（発表者側の申し出）：クロニクル<9822.OS>：11年9月期単体決算、当期損失は17.32億円、赤字幅拡大

［東京 ２１日 ロイター］
2011年9月期(2010年10月1日-2011年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
11年9月期実績 10年9月期実績 12年9月期予想
売上高 （百万円） 107 99
(+8.6%) (-64.5%)
営業利益（百万円） △273 △283
経常利益（百万円） △886 △408
当期利益（百万円） △1,732 △581
１株利益 （円） △35.88 △1.30
１株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00
１株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00
１株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00
*1Qと3Qに配当がない場合、2Qと4Qはそれぞれ中間配と期末配となります。
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