再送：新規上場企業の横顔：ベルグアース（11月29日ジャスダック上場）

＊一部の文字を修正して再送します。
［東京 ２４日 ロイター］ １１月２９日にジャスダック上場予定の
「ベルグアース 」1383.OS の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 愛媛県宇和島市津島町北灘
≪事業内容≫
野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材等の仕入販売等
≪代表者≫ 代表取締役社長：山口 一彦
≪資本金≫ 2億3,320万円
≪従業員数≫ 160名（2011年9月30日現在）
≪業績≫
2010年10月期 2009年10月期
売上高(千円) 2,982,230 2,686,023
経常利益(千円) 180,445 117,155
当期利益(千円) 82,679 79,853
１株当たり当期利益(円) 16,859.63 16,283.36
１株当たり純資産利益(円) 99,591.30 82,731.67
注）2011年 6月15日付けで、1株を200株に分割
≪総資産≫ （千円） 2,084,930（2010年10月期）
≪株主資本≫ （千円） 488,395（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率(％) 所有株式数(株）
山口 一彦 51.63 506,400
ジャフコＶ1 Ｂ号投資事業有限責任組合 5.95 58,400
ニッセイ・キャピタル３号投資事業有限責任組合 3.94 38,600
ジャフコＶ1 スター投資事業有限責任組合 3.59 35,200
ＤＢＪキャピタル１号投資事業組合 3.51 34,400
従業員持株会 3.06 30,000
アグリ・エコサポート投資事業有限責任組合 3.06 30,000
いよベンチャーファンド１号投資事業有限責任組合 2.92 28,600
ジャフコＶ１ Ａ号投資事業有限責任組合 2.35 23,000
山口 眞由子 2.24 22,000
≪監査人≫ 監査法人トーマツ
≪株主名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪仮条件決定日≫ ２０１１年１１月７日
≪需要予測期間≫ ２０１１年１１月９日から１１月１５日まで
≪公開価格決定日≫ ２０１１年１１月１６日
≪申込期間≫ ２０１１年１１月１８日から１１月２４日まで
(以上、2011年10月21日現在)
＊ 新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
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