訂正（発表者側の申し出）：トシン・グループ<2761.OS>：連結、11年5月当期10.5％増21.32億円、12年5月予想2.7％増21.90億円

［東京 ２５日 ロイター］
2011年5月期(2010年5月21日-2011年5月20日) 注) カッコ内は前年比
11年5月期実績 10年5月期実績 12年5月期予想 中間期予想
売上高 （百万円） 47,726 45,945 48,500 24,188
(+3.9%) (-5.4%) (+1.6%) (-0.2%)
営業利益（百万円） 3,069 2,582 3,130 1,580
(+18.8%) (-10.0%) (+2.0%) (-2.0%)
経常利益（百万円） 3,919 3,424 3,970 1,995
(+14.5%) (-7.4%) (+1.3%) (-4.6%)
当期利益（百万円） 2,132 1,929 2,190 1,098
(+10.5%) (-11.3%) (+2.7%) (+0.1%)
１株利益 （円） 201.89 179.29 212.14 106.36
１株年間配当（円） 52.00 50.00 52.00
１株Q2配当 （円） 26.00 25.00 26.00
１株Q4配当 （円） 26.00 25.00 26.00
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