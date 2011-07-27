訂正（発表者側の申し出）：昭和シェル<5002.T>：11年12月期 第1四半期連結、当期2.5倍204.72億円、11年12月予想340億円

［東京 ２７日 ロイター］
2011年12月期第1四半期 (2011年1月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比
11年12月期第1四半期 10年12月期第1四半期 中間期予想11年12月期予想
売上高 （百万円） 691,246 610,601 1,324,000 2,638,000
(+13.2%) (+22.5%)
営業利益（百万円） 38,869 10,793 59,000 61,000
(+260.1%)
経常利益（百万円） 39,256 13,757 59,000 60,000
(+185.4%)
当期利益（百万円） 20,472 8,152 31,500 34,000
(+151.1%)
１株利益 （円） 54.36 21.65 83.64 90.28
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