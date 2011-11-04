再送：新規上場企業の横顔：リブセンス（12月 7日マザーズ上場）

＊２日に配信した以下の記事で、画面上正しく表示されない文字があったため修正して再送しました。
［東京 ２日 ロイター］ １２月 ７日にマザーズ上場予定の
「リブセンス」 (6054.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 東京都渋谷区南平台町
≪事業内容≫
インターネットを利用した各種情報メディアの運営
≪代表者≫ 代表取締役社長：村上 太一
≪資本金≫ 1,500万円
≪発行済株式数≫ 3,000,000株（2011年 9月28日現在）
≪従業員数≫ 36名（2011年 9月30日現在）
≪業績≫
2010年12月期 2009年12月期
売上高(百万円) 637 573
営業利益(百万円) 217 214
経常利益(百万円) 217 214
当期利益(百万円) 123 123
１株当たり当期利益(円) 8,204.66 8,242.09
注）2009年11月 7日付けで、1株を 50株に分割
2011年 9月28日付けで、1株を200株に分割
≪総資産≫ （千円） 437,371（2010年12月期）
≪株主資本≫ （千円） 369,909（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率(％) 所有株式数(株)
村上 太一 73.83 2,270,000
桂 大介 14.64 450,000
吉田 健太郎 5.85 180,000
舛岡秀樹事務所 1.04 32,000
中島 正三 1.04 32,000
岩崎 優一 0.70(0.7) 21,600(21,600)
柴崎 友哉 0.59(0.59) 18,000(18,000)
（＊崎で表記）
遠藤 彰ニ 0.39 12,000
阿久津 操 0.39 12,000
尾崎 充 0.39 12,000
注）( )は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
≪株主名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪監査人≫ 監査法人トーマツ
≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１１年１１月１６日
≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１１年１１月１８から１１月２５日まで
≪公開価格決定日≫ ２０１１年１１月２８日
≪申込期間≫ ２０１１年１１月３０日から１２月５日まで
(以上、2011年11月 1日現在)
＊ 新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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