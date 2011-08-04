訂正（発表者側の申し出）：スカイマーク<9204.T>：12年3月期 第1四半期単体、当期15.8％増8.24億円、12年3月予想77億円

［東京 ４日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 12年3月期予想
売上高 （百万円） 16,125 10,479 80,000
(+53.9%) (+18.6%)
営業利益（百万円） 2,012 1,118 14,100
(+79.9%)
経常利益（百万円） 1,686 964 14,000
(+74.8%)
当期利益（百万円） 824 711 7,700
(+15.8%)
１株利益 （円） 10.70 10.23 109.27
希薄後ＥＰＳ（円） 10.49 10.12
*1Qと3Qに配当がない場合、2Qと4Qはそれぞれ中間配と期末配となります。
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