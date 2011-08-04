再送：リロ・ホールディング<8876.T>：12年3月期 第1四半期連結、当期11.8％増6.87億円、12年3月予想33.40億円

［東京 ４日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 中間期予想 12年3月期予想
売上高 （百万円） 28,264 26,886 59,300 120,100
(+5.1%) (+15.6%)
営業利益（百万円） 1,137 1,150 2,190 5,290
(-1.2%) (+36.4%)
経常利益（百万円） 1,265 1,185 2,380 5,770
(+6.8%) (+32.8%)
当期利益（百万円） 687 615 1,400 3,340
(+11.8%) (+34.4%)
１株利益 （円） 46.13 42.71 92.36 220.34
希薄後ＥＰＳ（円） 46.00 42.66
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