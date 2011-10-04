訂正（発表者側の申し出）：ＫＶＫ<6484.OS>：12年3月期 第1四半期連結、当期37.4％増2.98億円、12年3月予想9.50億円

［東京 ４日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 中間期予想 12年3月期予想
売上高 （百万円） 5,871 5,297 11,300 22,800
(+10.8%) (-4.5%)
営業利益（百万円） 422 330 650 1,600
(+27.8%) (+29.2%)
経常利益（百万円） 537 364 700 1,700
(+47.6%) (+43.0%)
当期利益（百万円） 298 217 400 950
(+37.4%) (+14.6%)
１株利益 （円） 18.18 13.23 24.39 57.91
希薄後ＥＰＳ（円） 17.86 13.07
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