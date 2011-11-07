訂正（発表者側の申し出）：Ｐ＆Ｐ<2426.OS>：12年3月期 第1四半期連結、当期18.5倍7400万円、12年3月予想3億円

［東京 ７日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 12年3月期予想
売上高 （百万円） 5,526 5,193 22,800
(+6.4%) (+24.2%)
営業利益（百万円） 126 96 590
(+30.4%) (+62.8%)
経常利益（百万円） 134 95 590
(+40.1%) (+57.9%)
当期利益（百万円） 74 4 300
(-62.7%)
１株利益 （円） 692.49 39.49 2,791.76
希薄後ＥＰＳ（円） 38.30
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文