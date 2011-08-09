訂正（発表者側の申し出）：ベクター<2656.OS>：12年3月期 第1四半期単体、当期12.7％減5100万円、12年3月予想2.50億円

［東京 ９日 ロイター］
2012年3月期第1四半期 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比
12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 中間期予想 12年3月期予想
売上高 （百万円） 1,047 885 1,990 4,250
(+18.3%)
営業利益（百万円） 90 100 95 450
(-10.6%)
経常利益（百万円） 93 103 95 450
(-9.7%)
当期利益（百万円） 51 59 43 250
(-12.7%)
１株利益 （円） 373.37 428.73 311.59 1,811.57
希薄後ＥＰＳ（円） 371.71 425.48
*1Qと3Qに配当がない場合、2Qと4Qはそれぞれ中間配と期末配となります。
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