米金融・債券市場＝小動き、欧州債務懸念が下支え

（カッコ内は前営業日比）
３０年債US30YT=RR
（2040GMT） 110*15.00（＋0*14.00) =3.2031%
前営業日終盤 110*01.00（＋1*28.00) =3.2246%
１０年債US10YT=RR
（2040GMT） 101*21.50（＋0*05.00) =1.9385%
前営業日終盤 101*16.50（＋0*29.00) =1.9558%
２年債US2YT=RR
（2040GMT） 99*29.75（‐0*00.25) =0.1613%
前営業日終盤 99*30.00（＋0*01.00) =0.1572%
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［ニューヨーク ２０日 ロイター］ ２０日の米金融・債券市場では国債価格が横ば
いもしくは小幅高で推移。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の会合がこの日から２日間
の日程で始まるなか、欧州債務問題に対する根強い懸念が引き続き国債相場を下支えた。
＜ドル・スワップスプレッド＞
U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (-1.50)
U.S. 3-year dollar swap spread 30.00 (-1.25)
U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (-0.50)
U.S. 10-year dollar swap spread 20.00 (+0.25)
U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (unch)
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