〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.030％・0.065％

［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.030％
平均落札金利 0.020％
最低落札金利 0.005％
利付き債券相当利回り 0.031％
落札価格 99.992417
最高利回り落札比率 30.62％
カバー（応札倍率） 4.57倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,067,800
応札総額 132,599,404,800
競争入札 28,161,105,000
非競争入札 831,962,800
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年10月20日
償還日 2012年 1月19日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.065％
平均落札金利 0.055％
最低落札金利 0.030％
利付き債券相当利回り 0.066％
落札価格 99.967139
最高利回り落札比率 1.43％
カバー（応札倍率） 4.95倍
（単位：ドル）
落札総額 27,001,464,900
応札総額 133,673,752,400
競争入札 25,662,012,500
非競争入札 699,352,400
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年10月20日
償還日 2012年 4月19日
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