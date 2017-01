[ワシントン 21日 ロイター] 米連邦準備理事会(FRB)が20─21日の連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表した声明全文は次の通り。

8月のFOMC会合以降に入手した情報は、経済成長が依然として緩慢(remains slow)であることを示している。最近の指標は全般的な労働市場の状況が引き続き弱いことを示唆しており、失業率は高止まりしている。供給網の障害が和らぎ自動車販売が幾分回復したにもかかわらず、家計支出はここ数カ月間、緩やかなペースでしか増加していない(increasing at only a modest pace)。非居住用建造物への投資は依然として弱く、住宅部門は落ち込んだ状態が続いている。しかし、企業による機器・ソフトウェア投資は引き続き拡大している。

エネルギーおよび一部商品(コモディティ)の価格が高値から下落したことを受け、インフレは今年これまでよりも緩やかになった(have moderated)ように見える。長期的なインフレ期待は引き続き安定している。

法令で定められた責務に即し、FOMCは雇用最大化と物価安定の促進を目指している。FOMCは、回復ペースが向こう数四半期で幾分上向く(some pickup in the pace of recovery)と引き続き予想しているが、失業率はFOMCが2つの責務に整合するとみなす水準に向かって緩慢にしか低下しないと予測している。さらに、経済見通しには大きな下方リスク(significant downside risks to the economic outlook)が存在し、これらのリスクには国際金融市場の緊張が含まれる。

FOMCはまた、エネルギー・商品価格のこれまでの上昇による影響がいっそう弱まるにつれ、インフレが向こう数四半期でFOMCの責務に整合する水準かそれを下回る水準に落ち着くと予想している。ただ、FOMCは引き続きインフレとインフレ期待の推移を注意深く見守っていく。

一段と力強い景気回復を支援し、インフレが時間の経過と共に確実にFOMCの2つの責務と整合的な水準になるよう支えるために、FOMCは本日、保有証券の平均残存期間を長期化することを決定した。FOMCは2012年6月末までに残存期間6─30年の財務省証券4000億ドルを買い入れ、残存期間3年以下の財務省証券を同額売却する方針だ。このプログラムは、より長期の金利に下向きの圧力を加え、より広い範囲の金融状況をいっそう緩和的にする一助になるだろう。FOMCは保有証券の規模と構成を定期的に見直し、適切に調整する用意がある。

住宅ローン市場の状況を支援するため、FOMCはエージェンシー債(政府機関債)とエージェンシー発行モーゲージ債(MBS)の元本償還資金をエージェンシー発行MBSに再投資する。また、償還期限を迎える財務省証券を入札でロールオーバーする既存の政策を維持する。

FOMCはフェデラルファンド(FF)金利誘導目標水準をゼロ─0.25%に据え置くことも決定し、低水準の資源活用、抑制された中期的なインフレ見通しを含む経済状況により、少なくとも2013年半ばまで、FF金利を異例の低水準(exceptionally low levels)とすることが正当化される可能性が高いと現時点で予想している。

FOMCは物価安定という文脈の中で一段と強い景気回復を促進するために利用可能な政策手段について協議した。FOMCは今後入ってくる情報に照らし合わせて経済見通しを継続的に評価し、必要に応じてこれらの政策手段を実施する用意がある。

今回の決定に賛成票を投じたのは、バーナンキ委員長、ダドリー副委員長、デューク、エバンズ、ラスキン、タルーロ、イエレンの各委員。

反対票を投じたのは、フィッシャー、コチャラコタ、プロッサーの各委員で、これらの委員は、現時点で追加的な政策緩和を支持しないとした。