9月の米卸売物価指数は＋0.8％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［１８日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお
り。
（1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％）
9月 8月 前年9月比 7月
完成品 0.8 unch 6.9 0.2
食品・エネルギーを除くコア 0.2 0.1 2.5 0.4
消費者食品 0.6 1.1 8.0 0.6
エネルギー全体 2.3 -1.0 18.4 -0.6
完成品指数（Ｘ） 192.5 191.6 N/A
居住用天然ガス（Ｗ） -0.7 0.8 1.1 -0.9
ガソリン 4.2 -1.0 39.2 -2.8
ヒーティング・オイル 2.3 -1.2 39.0 -1.5
たばこ製品（Ｘ） 0.1 unch 6.3 2.8
乗用車 -0.5 -0.4 0.6 0.2
資本財 0.2 -0.1 1.7 0.4
処方せん薬 0.1 0.3 2.6 0.4
中間製品 0.6 -0.5 10.5 0.2
食品・エネルギーを除く 0.2 -0.1 7.5 0.2
工業原材料 0.4 -0.3 11.1 0.5
建設資材 -0.4 0.1 3.9 0.4
エネルギー製品 1.7 -2.3 19.4 0.4
原材料 2.8 0.2 20.9 -1.2
食品・エネルギーを除く（Ｙ） 1.0 1.6 20.7 0.7
食品・飼料 -0.9 4.7 21.1 -0.8
非食品材料 5.3 -2.7 20.8 -1.4
エネルギー原材料（Ｚ） 7.7 -5.1 20.5 -2.6
石油（Ｘ） 23.0 -11.3 33.2 -5.2
Ｗ―１９９０年＝１００
Ｘ―季節調整前
Ｙ―原油含まず
Ｚ―原油含む
エコノミスト予想（ロイター調査）
ＰＰＩ +0.2 pct
コアＰＰＩ +0.1 pct
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