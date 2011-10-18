〔表〕米ＴＢ1年物落札結果＝最高落札金利は0.120％

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［ワシントン １８日 ロイター］ 米財務省は、ダッチ方式による短期証券（Ｔビル）
１年物の入札を実施した。結果は以下の通り。
最高落札金利 0.120％
平均落札金利 0.110％
最低落札金利 0.090％
利付き債券相当利回り 0.122％
落札価格 99.878667
最高利回り落札比率 4.22％
カバー（応札倍率） 4.52倍
（単位：ドル）
落札総額 25,000,930,500
応札総額 12,924,409,500
競争入札 24,853,521,000
非競争入札 147,409,500
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年10月20日
償還日 2012年10月18日
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