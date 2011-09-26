〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.020％・0.035％

［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.020％
平均落札金利 0.010％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.020％
落札価格 99.994944
最高利回り落札比率 27.03％
カバー（応札倍率） 4.56倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,938,800
応札総額 132,232,055,500
競争入札 27,114,534,300
非競争入札 889,204,500
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 9月29日
償還日 2011年12月29日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.035％
平均落札金利 0.030％
最低落札金利 0.010％
利付き債券相当利回り 0.036％
落札価格 99.982306
最高利回り落札比率 41.17％
カバー（応札倍率） 5.12倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,417,000
応札総額 138,119,342,900
競争入札 25,249,231,100
非競争入札 758,685,900
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年9月29日
償還日 2012年3月29日
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