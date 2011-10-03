米金融・債券市場＝大幅高、ギリシャめぐる懸念などで

（カッコ内は前営業日比）
３０年債US30YT=RR
（2030GMT） 120*30.00（＋4*11.00) =2.7212%
前営業日終盤 116*19.00（＋3*05.00) =2.9141%
１０年債US10YT=RR
（2030GMT） 103*11.50（＋1*16.00) =1.7526%
前営業日終盤 101*27.50（＋0*24.50) =1.9172%
２年債US2YT=RR
（2030GMT） 99*25.00（＋0*00.75) =0.2353%
前営業日終盤 99*24.25（＋0*01.00) =0.2470%
--------------------------------------------------------------------------------
［ニューヨーク ３日 ロイター］ ３日の米金融・債券市場では、国債価格が大幅高。
ギリシャが財政赤字目標を達成できない見込みが明らかとなったことで株価が急落、米国
債への買いが膨らんだ。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこの日、米国債のポートフォリオの短期債を減らして長
期債を増やす「オペレーション・ツイスト」を開始した。
Ｔボンド先物１２月限3USZ1は２─２１／３２高の１４５─０９／３２。
Ｔノート先物１２月限3TYZ1は２８．５０／３２高の１３０─３１．５０／３２。
＜ドル・スワップスプレッド＞
LAST Change
U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (+2.75)
U.S. 3-year dollar swap spread 35.75 (+2.75)
U.S. 5-year dollar swap spread 32.75 (+3.00)
U.S. 10-year dollar swap spread 21.00 (+2.25)
U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+1.25)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文