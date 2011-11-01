9月の米建設支出、前月比＋0.2％＝商務省

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［１日 ロイター］ 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。
（季節調整後、年率、％）
9月 8月 前年9月比
総建設支出 0.2 1.6 -1.3
民間部門 0.6 0.6 3.9
居住 0.9 0.4 0.1
宿泊施設 2.8 -0.7 -20.7
オフィス -0.8 -0.3 -4.0
商業 -1.6 -3.2 9.5
輸送 3.3 3.2 16.8
製造 -0.4 3.5 4.1
公共部門 -0.6 3.5 -9.2
教育 -0.9 5.2 -5.2
高速道・道路 1.4 4.3 -6.3
前回発表 8月
総建設支出 1.4
民間部門 0.4
公共部門 3.1
エコノミスト予想（ロイター調査） +0.3％
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