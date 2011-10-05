米国株式市場＝大幅続伸、素材・エネルギー株がけん引

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（カッコ内は前営業日比）
ダウ工業株３０種（ドル）.DJI
終値（非公式） 10939.95（＋131.24）
前営業日終値 10808.71（＋153.41）
ナスダック総合.IXIC
終値（非公式） 2460.51（＋55.69）
前営業日終値 2404.82（＋68.99）
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX
終値（非公式） 1144.04（＋20.09）
前営業日終値 1123.95（＋24.72）
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［ニューヨーク ５日 ロイター］ ５日の米国株式市場は大幅続伸。商品（コモディ
ティ）価格の上昇を好感し素材・エネルギー株が値を上げたほか、割安感のあるハイテク
銘柄にも買いが集まった。
ダウ工業株３０種.DJIは１３１．２４ドル（１．２１％）高の１万０９３９．９５ド
ル。
ナスダック総合指数.IXICは５５．６９ポイント（２．３２％）高の２４６０．５１。
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは２０．０９ポイント（１．７９％）高の１１４４．０４。
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