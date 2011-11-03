第3四半期の米非農業部門労働生産性速報値は＋3.1％＝労働省

［３日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は
以下のとおり。
（季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００）
----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給----
Q3-P Q2-R Q2-PR Q3-P Q2-R Q2-PR Q3-P Q2-R Q2-PR
非農業部門 3.1 -0.1 -0.7 -2.4 2.8 3.3 0.6 2.7 2.7
製造業 5.4 -2.3 -1.5 -4.6 5.5 4.6 0.6 3.0 3.1
耐久財 9.9 -3.2 -2.7 -7.4 5.7 5.2 1.7 2.3 2.4
非耐久財 0.7 -0.1 1.3 -2.1 4.0 2.7 -1.4 3.9 4.1
全産業 2.8 0.1 -0.5 -2.4 3.0 3.5 0.3 3.1 3.1
非金融業 N/A 4.2 4.4 N/A -1.7 -1.8 N/A 2.5 2.5
（Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値）
非農業部門生産性・前年同期比
Q3 11/10
生産性 1.1
生産 2.5
時間 1.4
時給 2.3
実質時給 -1.4
単位労働コスト 1.2
エコノミスト予想（ロイター調査）
非農業部門生産性 +2.8 pct
単位労働コスト -0.8 pct
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