〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、米経済の二番底の確率を35％と予想

[ニューヨーク 7日 ロイター] ロイターが7日、9月の米雇用統計発表後に米プ

ライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に実施した調査によると、米経

済が再びリセッション(景気後退)に陥る公算は小さいものの、低成長が続くと見込まれ

ている。

9月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比10万3000人増となり、市場予

想の6万人増を上回った。また7月と8月の非農業部門雇用者数も上方修正された。

調査では、米経済が1年以内に二番底に陥る確率は予想中央値で35%となった。これ

は9月21日に実施した前回調査から変わらず。調査対象のプライマリーディーラー22

社のうち17社から回答を得た。

2011年の米成長率見通しは、回答した19社の予想中央値で1.7%。前回9月2

日に実施した調査でも1.7%と予想されていた。

クレディ・スイスのエコノミスト、ダナ・サポルタ氏は「米経済の回復は、失業率押し

下げには力不足であるものの、9月の雇用統計は、経済がリセッション(景気後退)の瀬

戸際にはないとする当社の見方を裏付ける内容となった」と述べた。

また回答した19社のうち10社が、米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも

2014年まではフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を現在の0─0.25%に

据え置くとの見方を示した。一方、9社は2013年下期の利上げを予想した。

向こう半年以内にQE3(量的緩和第3弾)が実施される確率については、回答を得た

15社の予想中央値で35%となった。

FRBが次回11月1─2日の連邦公開市場委員会(FOMC)で一段の緩和強化策を

打ち出す可能性については、回答した18社のうち17社が「ない」と回答した。

調査の詳細は以下の通り。

11年 今後

米年率 1年間の

GDP 二番底入り

伸び率 の確率

-------------------------------------------------------------------------------

BAML 1.7 (1.6) 40 (40)

BMO Capital N/A

Bank of NS 1.7 (-) 40 (-)

Barclays 1.7 (1.7) 25 (25)

BNP N/A

Cantor 1.1 (0.7) 40 (60)

Citigroup 1.7 (-) - (-)

CSuisse 1.8 (1.6) 36 (35)

Daiwa 1.7 (1.6) 25 (25)

Deutsche 1.7 (-) 35 (-)

Goldman 1.7 (-) 40 (33)

HSBC 1.6 (-) 40 (40)

Jefferies 1.5 (-) 40 (30)

JP Morgan 1.5 (1.4) 35 (40)

MF Global 1.7 (1.7) 25 (20)

Mizuho 1.5 (1.5) 25 (-)

M Stanley N/A

Nomura 1.8 (1.7) 35 (30)

RBC 1.6 (1.6) - (40)

RBS 1.8 (1.7) 30 (30)

Soc Gen 1.8 (1.6) 40 (35)

UBS 1.6 (1.8) 15 (-)

今後半年に FRBの FRBが

FRBが 利上げ時期 11月FOMCで

緩和強化を 予想 緩和強化策

実施する確率 打ち出す可能性

-------------------------------------------------------------------------------

BAML Low (50) Q4 14 (Q3 14) No (No)

BMO Capital N/A

Bank of NS 60 (-) Q3 13 (-) No (-)

Barclays 30 (35) Q3 13 (After Mid 13) No (No)

BNP N/A

Cantor 25 (20) Q4 13 (Q1 14) No (No)

Citigroup unlikely (-) After 13 (-) No (-)

CSuisse 50 (50) Q2 4 (Early 14) No (-)

Daiwa 25 (10) Q3 13 (H2 13) No (No)

Deutsche 35 (-) Q3 13 (-) No (-)

Goldman - (-) Late 14 (Late 14) - (-)

HSBC 15 (15) After 13 (After 13) Maybe (-)

Jefferies 5 (10) Q4 14 (Q4 13) No (No)

JP Morgan 35 (30) Q3 13 (2014) No (Yes)

MF Global 30 (25) Q3 13 (H2 13) No (No)

Mizuho 70 (-) Q2 14 (-) No (-)

M Stanley N/A

Nomura 50 (50) Q3 14 (After 14) No (No)

RBC 75 (30) Q3 14 (After 13) No (No)

RBS 30 (40) Q3 13 (Mid 13) No (No)

Soc Gen 60 (40) Q2 15 (H1 15) No (No)

UBS - (-) Q3 13 (-) No (-)