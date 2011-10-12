米国株式市場＝上昇、欧州救済基金拡充に向けた進展で警戒感が緩和

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（カッコ内は前営業日比）
ダウ工業株３０種（ドル）.DJI
終値（非公式） 11518.85（＋102.55）
前営業日終値 11416.30（ ‐16.88）
ナスダック総合.IXIC
終値（非公式） 2604.73（＋21.70）
前営業日終値 2583.03（＋16.98）
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX
終値（非公式） 1207.25（＋11.71）
前営業日終値 1195.54（ ＋0.65）
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［ニューヨーク １２日 ロイター］ １２日の米国株式市場は上昇して終了した。欧
州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）の機能拡充に向けた進展が見られたことで、警戒
感が緩和した。
ダウ工業株３０種.DJIは１０２．５５ドル（０．９０％）高の１万１５１８．８５ド
ル。
ナスダック総合指数.IXICは２１．７０ポイント（０．８４％）高の２６０４．７３。
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１１．７１ポイント（０．９８％）高の１２０７．２５。
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