〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.020％・0.060％

［ワシントン ２４日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.020％
平均落札金利 0.005％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.020％
落札価格 99.994944
最高利回り落札比率 44.31％
カバー（応札倍率） 4.75倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,501,400
応札総額 137,808,266,900
競争入札 27,378,635,500
非競争入札 826,565,900
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年10月27日
償還日 2012年 1月26日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.060％
平均落札金利 0.050％
最低落札金利 0.020％
利付き債券相当利回り 0.061％
落札価格 99.969667
最高利回り落札比率 6.25％
カバー（応札倍率） 4.77倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,442,300
応札総額 128,893,879,800
競争入札 25,393,339,500
非競争入札 648,002,800
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年10月27日
償還日 2012年 4月26日
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