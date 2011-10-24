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米国株式市場＝続伸、キャタピラー
（カッコ内は前営業日比）
ダウ工業株３０種（ドル）.DJI
終値（非公式） 11913.62（＋104.83）
前営業日終値 11808.79（＋267.01）
ナスダック総合.IXIC
終値（非公式） 2699.44（＋61.98）
前営業日終値 2637.46（＋38.84）
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX
終値（非公式） 1254.19（＋15.94）
前営業日終値 1238.25（＋22.86）
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［ニューヨーク ２４日 ロイター］ ２４日の米国株式市場は続伸。Ｍ＆Ａ（合併・
買収）関連の材料が好感されたほか、キャタピラー(CAT.N)の好決算も株価を押し上げた。
ダウ工業株３０種.DJIは１０４．８３ドル（０．８９％）高の１万１９１３．６２ド
ル。
ナスダック総合指数.IXICは６１．９８ポイント（２．３５％）高の２６９９．４４。
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１５．９４ポイント（１．２９％）高の１２５４．１９。
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