［ロンドン ２１日 ロイター］ 英国銀行協会（ＢＢＡ）が発表したドル・ユーロ・
ポンドＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）、ロイターのデータから算出した３カ月物
ＬＩＢＯＲとＯＩＳ（オーバーナイト・インデックス・スワップ）のスプレッドは以下の
通り。
EURO STERLING DOLLAR
O/N 0.63563 (-0.00125) 0.58500 (+0.00250) 0.14278 (+0.00000)
1WK 0.83725 (-0.00125) 0.62750 (+0.00000) 0.19228 (-0.00100)
2WK 0.91688 (-0.00062) 0.64906 (+0.00125) 0.21189 (-0.00433)
1MO 1.13750 (-0.00063) 0.73213 (+0.00275) 0.25667 (+0.00011)
2MO 1.24813 (-0.00187) 0.84119 (+0.00150) 0.37278 (+0.00395)
3MO 1.41438 (-0.00062) 1.02063 (+0.00194) 0.49500 (+0.00722)
6MO 1.65125 (+0.00062) 1.30938 (+0.00394) 0.70611 (+0.00750)
1YR 2.00250 (-0.00063) 1.80031 (+0.00406) 1.02589 (+0.00778)
3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs)
86 (+1) 49 (+1) 38 (+1)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
ロイター オンライン調査
外国為替フォーラム
米の円安批判は「空砲」
トランプ大統領の円安誘導批判は実力行使を伴わぬ空砲であり、神通力を失うのは時間の問題だと野村証券の池田雄之輔氏は分析。 記事の全文
金融政策に波乱相場の芽
ドル円相場波乱の芽は、中期的にはトランプ政権の動向よりも金融政策に潜んでいるとバークレイズ証券の門田真一郎氏は指摘。 記事の全文