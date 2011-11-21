〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.015％・0.050％

［ワシントン ２１日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.015％
平均落札金利 0.005％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.015％
落札価格 99.996250
最高利回り落札比率 3.54％
カバー（応札倍率） 4.45倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,787,700
応札総額 129,089,881,700
競争入札 28,162,864,000
非競争入札 837,923,700
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月25日
償還日 2012年 2月23日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.050％
平均落札金利 0.040％
最低落札金利 0.020％
利付き債券相当利回り 0.051％
落札価格 99.974861
最高利回り落札比率 48.62％
カバー（応札倍率） 4.56倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,356,600
応札総額 123,024,650,600
競争入札 26,087,456,000
非競争入札 612,900,600
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月25日
償還日 2012年 5月24日
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