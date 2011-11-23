UPDATE1: 10月米個人消費支出は予想下回る＋0.1％、個人所得は7カ月ぶり高水準

［ワシントン ２３日 ロイター］ 米商務省が発表した１０月の個人所得・支出統計
によると、個人消費支出は０．１％増と、前月の０．７％増（修正）から伸びが鈍化した。
エコノミストは０．４％増を見込んでいた。
半面、個人所得は０．４％増と、３月以来の７カ月ぶりの高い伸びとなった。エコノミ
スト予想は０．３％増だった。
インフレ調整後の個人消費は０．１％増。第３・四半期は年率で２．３％増となってい
たことから、個人消費の勢いが鈍っている可能性が示唆された。
インフレ調整後の可処分所得は０．３％増。前月の０．１％減からプラスに転じ、前年
１０月以来の大幅な増加となった。
貯蓄は年率で４００２億ドルと、前月の３７６９億ドルから増加。個人貯蓄率も３．５
％上昇した。
個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．１％低下し、前月の０．２％上昇からマ
イナスに転じた。
前年比では２．７％上昇。前月の２．９％上昇から伸びが鈍化し、６月以来の小幅な伸
びにとどまった。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が物価上昇の目安として注視するコアＰＣＥ価格指数は
前月比０．１％上昇。前月は変わらずだった。
前年比では１．７％上昇。前月は１．６％上昇していた。
＊米個人所得・消費支出に関するグラフィックはlink.reuters.com/qyw25s とh
ttp://link.reuters.com/syw25s をクリックしてご覧ください。
詳細は以下の通り。
（前月比％、ドル＝現在価値）
10月 9月 8月 7月
個人所得 0.4 0.1 -0.1 0.1
賃金・給与 0.5 0.4 -0.1 0.3
可処分所得 0.3 0.1 -0.1 unch
個人消費支出 0.1 0.7 0.2 0.9
耐久財 0.8 2.9 -1.0 2.2
非耐久財 -0.2 1.0 0.3 0.9
サービス 0.1 0.2 0.3 0.6
個人貯蓄率（％） 3.5 3.3 3.9 4.1
（前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース）
個人消費 0.1 0.5 -0.1 0.5
耐久財 0.9 3.3 -0.9 2.3
非耐久財 0.2 0.4 -0.3 -0.1
サービス unch 0.1 0.1 0.4
可処分所得 0.3 -0.1 -0.4 -0.3
（前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出）
ＰＣＥ価格指数 -0.1 0.2 0.3 0.4
-0.0515 0.1767 0.2604 0.3652
コアＰＣＥ価格指数 0.1 unch 0.2 0.2
0.0704 0.0116 0.1634 0.1950
市場ベースＰＣＥ価格指数 -0.1 0.2 0.3 0.4
市場ベースコアＰＣＥ価格指数 unch 0.1 0.2 0.2
（前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース）
ＰＣＥ価格指数 2.7 2.9 2.9 2.8
コアＰＣＥ価格指数 1.7 1.6 1.7 1.6
市場ベースＰＣＥ価格指数 2.8 3.1 3.0 2.9
市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.7 1.6 1.6 1.5
エコノミスト予想（ロイター調査、前月比）
個人所得 + 0.3 pct
個人消費支出 + 0.4 pct
コアＰＣＥ + 0.1 pct
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