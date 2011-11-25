〔表〕米週間マネーサプライＭ2＝48億ドル増（11月14日までの週）

＜連邦準備理事会（ＦＲＢ）11月25日発表＞
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11月14日までの1週間（単位10億ドル）
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Ｍ─1 │ 2,145.3 │ ‐9.9（前週比）
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Ｍ─2 │ 9,654.6 │ ＋4.8（前週比）
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│4週間移動平均 │ 9,624.7 │ 9,618.0（前週）
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月間平均（調整済） │ 10月 │ 9月
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Ｍ─1 │ 2,150.1 │ 2,133.8
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Ｍ─2 │ 9,607.5 │ 9,578.2
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