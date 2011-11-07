〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.005％・0.035％

［ワシントン ７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.005％
平均落札金利 0.000％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.005％
落札価格 99.998736
最高利回り落札比率 52.34％
カバー（応札倍率） 4.83倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,532,400
応札総額 139,929,832,400
競争入札 27,996,296,500
非競争入札 779,235,900
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月10日
償還日 2012年 2月 9日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.035％
平均落札金利 0.030％
最低落札金利 0.010％
利付き債券相当利回り 0.036％
落札価格 99.982306
最高利回り落札比率 40.47％
カバー（応札倍率） 4.81倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,758,400
応札総額 129,976,944,400
競争入札 25,780,814,000
非競争入札 719,944,400
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月10日
償還日 2012年 5月10日
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