米国株式市場＝小反発、欧州情勢に左右され値動き荒い展開

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（カッコ内は前営業日比）
ダウ工業株３０種（ドル）.DJI
終値（非公式） 12068.39（＋85.15）
前営業日終値 11983.24（‐61.23）
ナスダック総合.IXIC
終値（非公式） 2695.25（＋ 9.10）
前営業日終値 2686.15（‐11.82）
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX
終値（非公式） 1261.12（＋7.89）
前営業日終値 1253.23（‐7.92）
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［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米国株式市場は薄商いで値動きの激しい展
開となる中、小反発して終了した。欧州の情勢に相場の地合いが左右される展開となった。
ダウ工業株３０種.DJIは８５．１５ドル（０．７１％）高の１万２０６８．３９ドル。
ナスダック総合指数.IXICは９．１０ポイント（０．３４％）高の２６９５．２５。
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは７．８９ポイント（０．６３％）高の１２６１．１２。
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