UPDATE1: 9月米卸売在庫は予想外の減少、09年12月以来初のマイナス

［ワシントン ９日 ロイター］ 米商務省が発表した９月の卸売在庫・売上高は前月
比０．１％減と、予想外に減少した。２００９年１２月以来初めてマイナスに転じた。
アナリストは０．５％の増加を予想していた。
８月は０．１％増と、前回発表の０．４％増から下方修正された。
卸売売上高は０．５％増と、前月の１．０％増から伸びが鈍化した。予想の０．８％増
にも届かなかった。
＊米卸売在庫・売上高に関するグラフィックはlink.reuters.com/ruv84sをクリ
ックしてご覧ください。
詳細は以下のとおり。
（季節調整後）
増減（％） 9月 8月 前回 前年9月比
在庫合計 -0.1 0.1 0.4 11.9
耐久財 0.4 1.0 1.1 12.0
自動車 0.4 4.3 4.5 19.7
業務用機器 -1.1 -0.2 -0.1 9.5
コンピュータ機器 -2.5 0.3 0.6 9.9
機械 2.7 1.0 0.5 12.5
非耐久財 -0.9 -1.3 -0.6 11.8
石油 -4.0 -4.4 -2.8 13.2
売上合計 0.5 1.0 1.0 15.0
耐久財 -0.4 2.3 2.3 13.5
自動車 0.7 2.9 2.6 14.8
業務用機器 unch 1.5 1.6 5.2
コンピュータ機器 -1.2 0.3 0.8 3.0
機械 0.5 1.4 1.3 19.0
非耐久財 1.2 -0.1 -0.1 16.3
石油 3.9 -0.9 -0.7 39.3
（１０億ドル） 9月 8月 前回 前年9月
在庫合計 462.05 462.70 464.32 412.77
耐久財 272.46 271.38 271.64 243.16
自動車 43.62 43.44 43.56 36.45
非耐久財 189.59 191.32 192.68 169.61
売上合計 403.15 401.19 401.26 350.60
耐久財 182.59 183.31 183.37 160.93
自動車 29.26 29.05 28.98 25.50
非耐久財 220.56 217.88 217.89 189.67
9月 8月 前回 前年9月
対売上高在庫比率 1.15 1.15 1.16 1.18
エコノミスト予想（ロイター調査）
卸売在庫 +0.5 pct
卸売り売上高 +0.8 pct
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