米国株式市場＝続落、支持線下抜けで売りが加速　

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（カッコ内は前営業日比）
ダウ工業株３０種（ドル）.DJI
終値（非公式） 11770.73（‐134.86）
前営業日終値 11905.59（‐190.57）
ナスダック総合.IXIC
終値（非公式） 2587.99（‐51.62）
前営業日終値 2639.61（‐46.59）
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX
終値（非公式） 1216.13（‐20.78）
前営業日終値 1236.91（‐20.90）
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［ニューヨーク １７日 ロイター］ １７日の米国株式市場は続落。欧州債務危機を
めぐる懸念を背景に、主要な支持線を下抜けたことで売りが加速した。
ダウ工業株３０種.DJIは１３４．８６ドル（１．１３％）安の１万１７７０．７３ド
ル。
ナスダック総合指数.IXICは５１．６２ポイント（１．９６％）安の２５８７．９９。
Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは２０．７８ポイント（１．６８％）安の１２１６．１３。
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