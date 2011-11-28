〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.030％・0.070％

［ワシントン ２８日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.030％
平均落札金利 0.020％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.031％
落札価格 99.992417
最高利回り落札比率 5.15％
カバー（応札倍率） 4.47倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,604,800
応札総額 129,616,779,800
競争入札 27,349,790,000
非競争入札 751,414,800
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年12月1日
償還日 2012年 3月1日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.070％
平均落札金利 0.065％
最低落札金利 0.040％
利付き債券相当利回り 0.071％
落札価格 99.964611
最高利回り落札比率 50.77％
カバー（応札倍率） 4.61倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,612,100
応札総額 124,401,708,500
競争入札 25,366,903,600
非競争入札 633,708,500
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年12月 1日
償還日 2012年 5月31日
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