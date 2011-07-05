〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.080％＝財務省

［ワシントン ５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札利回り 0.025％
平均落札利回り 0.015％
最低落札利回り 0.000％
利付き債券相当利回り 0.025％
落札価格 99.993681
最高利回り落札比率 78.33％
カバー（応札倍率） 4.68倍
（以下の単位はドル）
落札総額 27,000,567,100
応札総額 126,381,662,100
競争入札 25,167,831,500
非競争入札 952,635,600
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年7月7日
償還日 2011年10月6日
ＣＵＳＩＰ番号 9127953M1
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札利回り 0.080％
平均落札利回り 0.070％
最低落札利回り 0.035％
利付き債券相当利回り 0.081％
落札価格 99.959556
最高利回り落札比率 30.24％
カバー（応札倍率） 5.46倍
（以下の単位はドル）
落札総額 24,000,319,300
応札総額 131,050,759,300
競争入札 22,594,860,000
非競争入札 705,459,300
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年7月7日
償還日 2012年1月5日
ＣＵＳＩＰ番号 9127954A6
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