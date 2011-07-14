6月の米卸売物価指数は‐0.4％、コア指数は＋0.3％＝労働省

［１４日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお
り。
（1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％）
6月 5月 前年6月比 4月
完成品 -0.4 0.2 7.0 0.8
食品・エネルギーを除くコア 0.3 0.2 2.4 0.3
消費者食品 0.6 -1.4 7.4 0.3
エネルギー全体 -2.8 1.5 20.0 2.5
完成品指数（Ｘ） 191.6 192.9 N/A
居住用天然ガス（Ｗ） 1.1 0.4 1.3 3.5
ガソリン -4.7 2.7 43.0 3.6
ヒーティング・オイル -1.9 -3.5 45.9 3.9
たばこ製品（Ｘ） 0.3 unch 3.3 unch
乗用車 0.2 0.5 1.2 0.5
資本財 0.3 0.2 1.6 0.3
処方せん薬 -0.6 -0.1 3.3 0.1
中間製品 unch 0.9 11.0 1.3
食品・エネルギーを除く 0.3 0.9 7.2 1.1
工業原材料 0.2 1.1 10.9 1.5
建設資材 0.5 0.4 3.5 0.5
エネルギー製品 -0.8 1.4 22.2 1.9
原材料 -0.6 -4.1 26.2 4.0
食品・エネルギーを除く（Ｙ） 1.1 -0.9 25.6 2.6
食品・飼料 2.1 -4.4 33.6 4.0
非食品材料 -2.3 -3.9 21.8 4.0
エネルギー原材料（Ｚ） -4.1 -5.2 19.2 4.8
石油（Ｘ） -8.0 -10.9 35.4 3.6
Ｗ―１９９０年＝１００
Ｘ―季節調整前
Ｙ―原油含まず
Ｚ―原油含む
エコノミスト予想（ロイター調査）
ＰＰＩ -0.2 pct
コアＰＰＩ +0.2 pct
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