5月の米卸売在庫は＋1.8％、卸売売上高は‐0.2％＝商務省

再送：速報の余分な記号を削除し再送します。
［８日 ロイター］ 米商務省が発表した卸売在庫・売上高は以下のとおり。
（季節調整後）
増減（％） 5月 4月 前回 前年5月比
在庫合計 1.8 1.1 0.8 15.5
耐久財 1.8 1.0 0.8 10.9
自動車 4.7 -2.3 -1.3 10.2
業務用機器 1.0 0.5 0.1 8.5
コンピュータ機器 1.8 0.2 -0.1 7.1
機械 1.0 0.3 0.1 7.2
非耐久財 1.7 1.2 0.8 22.3
石油 4.2 5.8 3.7 36.3
売上合計 -0.2 0.5 0.3 14.5
耐久財 -0.7 -0.7 -0.6 8.8
自動車 -10.4 -0.4 0.9 -1.5
業務用機器 -0.8 -1.5 -1.2 2.1
コンピュータ機器 -2.6 0.0 0.9 1.5
機械 -0.5 4.0 4.0 19.8
非耐久財 0.1 1.5 0.9 19.2
石油 -0.9 3.9 2.3 39.4
（１０億ドル） 5月 4月 前回 前年5月
在庫合計 456.26 448.32 447.21 395.04
耐久財 261.72 257.04 256.68 236.04
自動車 39.01 37.25 37.62 35.39
非耐久財 194.53 191.28 190.53 159.00
売上合計 393.69 394.55 393.51 343.91
耐久財 171.56 172.74 172.90 157.61
自動車 24.04 26.84 27.18 24.41
非耐久財 222.13 221.81 220.61 186.30
5月 4月 前回 前年5月
対売上高在庫比率 1.16 1.14 1.14 1.15
エコノミスト予想（ロイター調査）
卸売在庫 +0.7 pct
卸売売上高 +0.2 pct
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文