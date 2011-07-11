〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.030％・0.065％

［ワシントン １１日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.030％
平均落札金利 0.020％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.031％
落札価格 99.992417
最高利回り落札比率 46.39％
カバー（応札倍率） 4.11倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,158,900
応札総額 110,859,291,400
競争入札 25,922,047,500
非競争入札 843,411,400
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 7月14日
償還日 2011年10月13日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.065％
平均落札金利 0.050％
最低落札金利 0.020％
利付き債券相当利回り 0.066％
落札価格 99.967139
最高利回り落札比率 61.66％
カバー（応札倍率） 4.86倍
（単位：ドル）
落札総額 24,000,042,500
応札総額 116,750,334,100
競争入札 22,619,708,400
非競争入札 680,334,100
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年7月14日
償還日 2012年1月12日
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