〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.060％、6カ月物は0.100％＝財務省

［ワシントン ２５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.060％
平均落札金利 0.040％
最低落札金利 0.010％
利付き債券相当利回り 0.061％
落札価格 99.984833
最高利回り落札比率 35.06％
カバー（応札倍率） 4.38倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,472,100
応札総額 118,211,752,100
競争入札 25,117,877,000
非競争入札 926,195,100
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 7月28日
償還日 2011年10月27日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.100％
平均落札金利 0.090％
最低落札金利 0.055％
利付き債券相当利回り 0.102％
落札価格 99.949444
最高利回り落札比率 82.87％
カバー（応札倍率） 4.77倍
（単位：ドル）
落札総額 24,000,071,000
応札総額 114,502,243,500
競争入札 22,294,277,500
非競争入札 735,893,500
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年7月28日
償還日 2012年1月26日
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