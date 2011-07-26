〔表〕米ＴＢ1年物落札結果＝最高落札金利は0.200％

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［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省は、ダッチ方式による短期証券（Ｔビル）
１年物の入札を実施した。結果は以下の通り。
最高落札金利 0.200％
平均落札金利 0.185％
最低落札金利 0.170％
利付き債券相当利回り 0.204％
落札価格 99.797778
最高利回り落札比率 13.43％
カバー（応札倍率） 4.63倍
（単位：ドル）
落札総額 20,000,357,500
応札総額 92,614,774,000
競争入札 19,595,583,500
非競争入札 104,774,000
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年7月28日
償還日 2012年7月26日
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