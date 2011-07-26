〔表〕米ＴＢ4週間物落札結果＝最高落札金利は0.055％

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［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省は、ダッチ方式による財務省短期証券
（Ｔビル）４週間物の入札を実施した。結果は以下の通り。
最高落札金利 0.055％
平均落札金利 0.040％
最低落札金利 0.020％
利付き債券相当利回り 0.056％
落札価格 99.995722
最高利回り落札比率 7.94％
カバー（応札倍率） 5.30倍
（単位：ドル）
落札総額 18,000,074,400
応札総額 95,471,510,400
競争入札 16,811,714,000
非競争入札 212,260,400
ＮＹ連銀地区落札 5,937,991,000
発行日 2011年7月28日
償還日 2011年8月25日
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