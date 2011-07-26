〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは0.417％＝財務省

［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式）
の落札結果は以下のとおり。
最高落札金利 0.417％
平均落札金利 0.395％
最低落札金利 0.326％
落札価格 99.916547
最高利回り落札比率 27.89％
カバー（応札倍率） 3.14倍
（単位：ドル）
落札総額 35,000,043,500
応札総額 109,906,033,500
競争入札 34,870,410,000
非競争入札 129,633,500
ＮＹ連銀地区落札 1,042,194,000
プライマリーディーラー応札 77,139,000,000
プライマリーディーラー落札 18,237,120,000
直接入札者応札 16,092,000,000
直接入札者落札 6,984,890,000
間接入札者応札 16,545,400,000
間接入札者落札 9,648,400,000
発行日 2011年8月 1日
償還日 2013年7月31日
ＣＵＳＩＰ番号 912828QW3
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