UPDATE1: 米ＴＢ入札で応札倍率が低下、米格下げ受け

［ワシントン ８日 ロイター］ 米財務省が８日実施した３カ月物および６カ月物財
務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）は、スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆
Ｐ）による５日の米国債格下げを受け、応札倍率が低下した。
３カ月物Ｔビル入札の応札倍率は４．０９倍と今年最低の水準、６カ月物入札も
４．３３倍と２月２２日の入札以来の低水準となった。
財務省は、９─１１日には７２０億ドルの四半期定例入札（クオータリー・リファンデ
ィング）を控えている。
米国の格付けが「トリプルＡ」から初めて引き下げられたことを受け、市場では一段の
格下げの可能性や同国の長期的な信用度をめぐる懸念が強まっている。
ただ、米議会による債務上限引き上げ協議の難航によって前週デフォルト（債務不履行）
リスクが高まった時ほど不安は広がっていないとみられ、３カ月物Ｔビルの最高落札金利
は０．０４５％と前週の０．１１５％から低下、６カ月物Ｔビルについても前週の
０．１５０％から０．０６５％に低下した。
落札結果の詳細は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.045％
平均落札金利 0.030％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.046％
落札価格 99.988625
最高利回り落札比率 10.70％
カバー（応札倍率） 4.09倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,391,900
応札総額 118,696,591,900
競争入札 27,962,089,000
非競争入札 863,302,900
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 8月11日
償還日 2011年11月10日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.065％
平均落札金利 0.050％
最低落札金利 0.010％
利付き債券相当利回り 0.066％
落札価格 99.967139
最高利回り落札比率 89.82％
カバー（応札倍率） 4.33倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,129,100
応札総額 116,872,009,100
競争入札 25,606,120,000
非競争入札 694,009,100
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年8月11日
償還日 2012年2月 9日
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