UPDATE1: 米3・6カ月物ＴＢ入札の落札利回り、前週から上昇

［ニューヨーク １日 ロイター］ 米政府がデフォルト（債務不履行）回避に向けて
連邦債務上限の引き上げに取り組む中、財務省が１日実施した３・６カ月物財務省短期証
券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）はいずれも落札利回りが前週から上昇した。
２７０億ドルの３カ月物Ｔビル入札は最高落札利回りが０．１１５％と前週の０．０６
０％から上昇し、２月２８日の入札で記録した０．１４５％以来の高水準となった。
２４０億ドルの６カ月物Ｔビル入札も最高落札利回りが０．１５％と前週の０．１０％
から上昇、３月２１日の入札と並ぶ高水準となった。
入札結果の詳細は以下の通り。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.115％
平均落札金利 0.105％
最低落札金利 0.095％
利付き債券相当利回り 0.117％
落札価格 99.970931
最高利回り落札比率 74.39％
カバー（応札倍率） 4.51倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,268,000
応札総額 121,808,510,500
競争入札 26,205,257,500
非競争入札 795,010,500
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 8月4日
償還日 2011年11月3日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.150％
平均落札金利 0.140％
最低落札金利 0.105％
利付き債券相当利回り 0.153％
落札価格 99.924167
最高利回り落札比率 45.26％
カバー（応札倍率） 4.82倍
（単位：ドル）
落札総額 24,000,482,600
応札総額 115,764,377,600
競争入札 23,066,273,000
非競争入札 634,209,600
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年8月4日
償還日 2012年2月2日
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